Fromage, produits de beauté, vins… la tendance des box explose

La box est née d'une tendance, qui incite à tester chez soi des produits de beauté, comme une vraie professionnelle de Youtube. Depuis, elles sont les produits parmi les plus plébiscités ces dernières années, avec des produits de luxe. Des petits plaisirs que certains ont décidé de s'offrir toute l'année, avec une sorte d'abonnement qui promet des prix avantageux. Mais est-ce une bonne affaire ?



