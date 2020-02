Fromages "AOP" contre fromages industriels : la guerre des labels fait rage

Les Français tiennent au moins un record du monde : celui de "plus gros mangeurs de fromages". Des fromages qui se divisent généralement en deux catégories : les industriels et les labellisés "AOP", pour Appellation d’origine contrôlée. Même si beaucoup de consommateurs ne savent pas vraiment faire la différence lors d’une dégustation à l’aveugle, le sigle "AOP", considéré comme un gage de qualité, fait vendre : +5% ces dernières années, alors que les fromages sans labels ont stagné.

Les industriels l’ont bien compris et se battent donc pour agrandir le cahier des charges des "AOP". Il y a quelques temps, ils avaient ainsi déposé une demande pour le camembert, l’un des fromages les plus vendus dans l’Hexagone. Pour avoir le label, il faut six mois de pâturage, aucun OGM et uniquement du lait cru. Ils avaient donc demandé que le lait pasteurisé permette aussi d’obtenir la certification. Une demande qui vient finalement d'être rejetée. "Le camembert traditionnel a gagné une bataille" explique à TF1 Olivier Andrault, chargé de mission alimentation à l’UFC-Que Choisir.