Fruits et légumes : produits de luxes ?

Selon le calcul de l'association Familles rurales, le budget alimentaire global chaque mois pour un ménage de quatre personnes atteint désormais 450 euros et 1148 euros pour des produits bio. Beaucoup trop cher pour un grand nombre de Français. "Les familles les plus modestes, mathématiquement, vont moins consacrer de budgets à ce panier alimentaire et en particulier, aux fruits et aux légumes, dont on sait pourtant qu'ils constituent des aliments santé. C'est la raison pour laquelle nous plaidons pour l'instauration d'un chèque fruit et légumes comme il en existe un en matière d'énergie", affirme Nadia Ziane, directrice consommation et juridique de "Familles rurales".