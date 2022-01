Gagnant du loto, avec qui auriez-vous envie de partager ?

Et si c'était aujourd'hui ? Dans ce quartier marseillais, tout le monde y croit. Ce vendredi soir à 21h05, plus que les autres jours, c'est tout à fait possible de devenir millionnaire. Cent grilles d'EuroMillions seront tirées au sort parmi tous les joueurs européens et gagneront un million d'euros. Alors, ce matin, chacun avait son astuce. "J'ai toujours une petite chance. J'ai joué dans des endroits différents", lance une dame.