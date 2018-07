VIDÉO - Habillement, gastronomie... Ces magasins qui rencontrent le succès en ne vendant qu'un seul produit

Une stratégie marketing du monoproduit loin de celle des années 60 qui consistait à regrouper tous les produits en un seul endroit, mais une stratégie pertinente qui fait aussi gonfler les chiffres d'affaires dans le domaine de la mode. Ainsi, à Lille, un atelier a lancé la production de nœuds papillon de toutes sortes (300 modèles différents). Et le succès est au rendez-vous avec trois nouvelles boutiques ouvertes à Londres, Paris et Lyon, ainsi que 50 000 nœuds papillon vendus par an.