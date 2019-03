Gaz, garagiste, CMU-C… : ce qui change pour votre portefeuille au 1er avril

Bonne nouvelle pour les 4,5 millions de foyers concernés. Les tarifs réglementés du gaz appliqués par Engie diminuent de 1,91% en moyenne. La baisse ne bénéficie pas dans les mêmes proportions à tous les intéressés. Elle est de 0,7% pour ceux qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 1,3% pour ceux qui en ont un double usage cuisson et eau chaude et de 2,2% pour ceux qui en ont besoin pour se chauffer. Un arrêté publié cet hiver et fixant les variations à venir jusqu'à juin prévoit également des baisses en mai (-0,6%) et en juin (-0,45%).





A noter que les tarifs réglementés de l'électricité appliqués à 25 millions d'abonnés sont quant à eux gelés jusqu'à la fin de la période où les radiateurs tournent à fond. A noter également que 5,8 millions de chèques énergie (de 200 euros en moyenne) sont envoyés aux ménages modestes jusqu'à fin avril.