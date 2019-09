Gaz, retraite, cotisations... ce qui change pour votre budget au 1er octobre

DÉPENSES - Il ne se passe pas un mois sans réforme ou changement de prix risquant d'avoir un impact sur le budget de nombreux ménages. Octobre arrive ainsi avec une modification d'ampleur concernant les plans d'épargne retraite mais aussi une baisse des tarifs réglementés du gaz. Voici ce qu'il faut retenir.

Trois nouveaux produits d'épargne retraite sont commercialisés :

• Un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ouvert à tous les salariés et destiné à remplacer l'actuel plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco).

• un plan d'épargne retraite d'entreprise réservé à certaines catégories de salariés (généralement les cadres et dirigeants) et amené à se substituer aux contrats dits "article 83".

• un compte-titres ou un contrat d'assurance, individuel cette fois, et ayant vocation à succéder à l'actuel plan d'épargne retraite populaire (Perp) et au contrat Madelin concernant pour sa part les professions libérales.

Ceux qui le souhaitent peuvent donc souscrire à l'une de ces formules qui se veulent "plus simples, plus flexibles et avantageuses fiscalement", selon les termes de Bercy. A noter que les personnes disposant déjà d'un produit d'épargne retraite peuvent transférer leurs fonds vers ces nouveaux venus.