Gaz, retraites, billets... ce qui change en mai pour votre portefeuille

Au 1er mai, les tarifs réglementés appliqués par Engie à 4,5 millions de foyers reculent en moyenne de 0,6%. En détails, cette baisse varie selon l'utilisation de cette énergie. Elle est ainsi limitée en moyenne à 0,2% pour ceux qui s'en servent pour la cuisson et de 0,4% pour ceux qui l'utilisent à la fois pour la cuisson et l'eau chaude. Le repli atteint 0,7% pour ceux qui se chauffent au gaz et même 0,8% pour ceux étant équipés de petites chaufferies.