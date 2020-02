Gilets jaunes : le bilan mitigé des mesures

Si l'année dernière, les gilets jaunes ont bloqué les ronds-points et ont rendu les péages gratuits, c'étaient pour dénoncer le coût de leur trajet quotidien. Le gouvernement a voulu répondre à ces revendications. La ministre des Transports a donc annoncé de nouveaux abonnements applicables aux automobilistes faisant plus de dix aller-retour par jour. Un an après, la mesure n'a pas eu l'effet escompté, car sur les un million de bénéficiaires attendus, seuls 100 000 automobilistes ont pu avoir la réduction de 30%. Un bilan qui s'explique notamment par les conditions de cette promotion. De plus, seuls quelques concessionnaires ont accepté la négociation.



Ce dimanche 16 février 2020, Camilla Campusano, dans sa chronique "L'instant éco", nous parle du bilan très mitigé des mesures mises en place en faveur des gilets jaunes. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End 16/02/2020 présentée par Anne-Chloé Bottet, sur LCI.