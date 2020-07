Grandes fortunes : les riches toujours plus riches ?

Les 500 Français les plus riches détiendraient plus de 730 milliards d'euros en 2020. Il n'a jamais été aussi élevé. On parle de 31% du PIB de la France. Leur fortune a progressé de 3% sur un an. Entre 2018 et 2019, on a enregistré une hausse de 7%. Lors de la crise de 2009, le montant total des 500 plus grandes fortunes françaises avait baissé de 27%. Et le nombre de milliardaires est passé de 44 à 33. En 2020, il a progressé de 3%, et le nombre de milliardaires est passé de 104 à 95. Les Français les plus fortunés sont-ils aussi généreux que les grandes fortunes anglo-saxonnes ou américaines ?



Ce vendredi 10 juillet 2020, Baptiste Morin, dans sa chronique "Les indispensables", nous parle du classement des plus grandes fortunes françaises après la crise. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 10/07/2020 présentée par Amélie Carrouer sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, Amélie Carrouer apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.