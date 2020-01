Grève à la SNCF : vers une hausse du prix des billets ?

Depuis le 5 décembre 2019, l'entreprise publique a perdu au moins 600 millions d'euros. Compenser ce manque à gagner relèvera du casse-tête. Sans oublier qu'il faudra aussi indemniser les clients et les abonnés dont les trains ont été supprimés. Alors, qui va payer cette somme ? Comment la compagnie va-t-elle se renflouer ?



