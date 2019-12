Grève dans les transports : comment se faire rembourser son billet de train ou son abonnement ?

Même les ministres l'avaient affirmé, ceux qui avaient un billet pourraient soit partir soit se faire rembourser. Mais ce n'est pas si simple que cela. Sur le site et les applications, le remboursement des usagers se fait en quelques clics et sans frais, pour les TGV ou les TER, à Paris ou en région. Pour la RATP, il y aura un plan de dédommagement et les modalités prendront en compte la réalité du service qui a été exécuté.



