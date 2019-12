Grèves : les achats sur internet explosent

Faute de pouvoir se déplacer à cause des grèves, notamment dans les transports, les consommateurs se ruent sur Internet. Une mauvaise affaire pour les petits commerces, mais une aubaine pour les sites de vente en ligne. De leurs côtés, la Poste et les points relais doivent gérer des millions de colis à l'approche de Noël. Les commandes sont telles que les tournées des facteurs sont rythmées, alors qu'au final, les produits livrés ne sont pas toujours à la hauteur de l'attente des clients.



