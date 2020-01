Grèves : quelles sont les pertes pour les entreprises françaises ?

La Confédération des petites et moyennes entreprises a publié une étude qui nous donne quelques indications sur le coût de la grève sur les entreprises françaises. Elle montre qu'une PME sur deux a perdu du chiffre d'affaires. Dans 41% des cas, il s'agit d'une perte de moins de 10%. Dans 33% des cas, la perte est entre 10 et 20%. Et dans 26% des cas, on est sur une perte à plus de 20%. Ce manque à gagner s'est surtout concentré sur les fêtes de fin d'année. 55% des entreprises interrogées par le Medef ont mis en place des solutions pratiques ou financières.



