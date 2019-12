Holy Arts en Italie, l’Amazon des produits religieux

LE WE 20H

Des statues, des paquets d'hosties, du vin produit dans une abbaye, des crucifix... Les rayons du Holy Arts en Italie comptent des milliers de références livrables dans 160 pays. Pour avoir une meilleure productivité, ces produits chrétiens sont rangés comme chez Amazon. À quelques jours de Noel, un pic d'activité est en vue. Et en ce moment chez Holy Arts, 800 objets sont commandés chaque jour.



