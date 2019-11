Ils investissent les supermarchés : que valent les produits fabriqués "à l’ancienne" ?

Après leur succès dans les restaurants, la grande distribution a saisi le filon des produits fabriqués "à l’ancienne". Purée, chips, nouille, soupe ou rillettes... : on en trouve désormais partout dans les rayons des supermarchés, dont le nouveau credo semble être "plus ça fait grand-mère, plus ça fait vendre". Mais les clients sont, eux, encore sceptiques et estiment souvent qu’il s’agit d’une appellation surtout marketing.

En l’absence d’un label officiel, nous avons voulu vérifier comment étaient conçus ces produits "d'antan". Nous sommes donc allés dans l’usine d’un industriel normand qui fabrique du camembert, la star régionale. Ici, chaque fromage est effectivement réalisé à la main, comme dans le temps, "avec du lait cru et cinq coups de louche", affirme la responsable. Au total, 25.000 boites sortent chaque jour de l’établissement.