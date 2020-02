Impôts et amendes : on pourra bientôt les payer chez les buralistes

Payé sa taxe foncière ou sa facture scolaire sera désormais possible chez votre buraliste. Les impôts locaux, les amendes et les factures de service public seront concernés dès la semaine prochaine. Dans la Loire, 80 buralistes volontaires ont suivi une formation à distance. L'État leur versera 1,50 euro par transaction. Dix départements tests sont pour l'instant concernés et ce sera dans tout l'Hexagone en juillet prochain.



