Impôts/Taxes : la France championne d'Europe en matière de fiscalité !

La France est à nouveau championne d'Europe de la fiscalité en 2018. Elle devance la Belgique et le Danemark au classement des pays à la fiscalité la plus élevée dans l'Union européenne. Les recettes fiscales représentent 48,4% du PIB, soit 8,1 points de plus que la moyenne européenne. Nous sommes également les champions de la redistribution, puisque 24,1% de ces recettes sont consacrées à la protection sociale.



Ce vendredi 1er novembre 2019, Baptiste Morin, dans sa chronique "Les indispensables", nous parle du ratio recettes fiscales/PIB des pays européens. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 01/11/2019 présentée par Amélie Carrouer sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, Amélie Carrouer apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.