Info / Infox : payons-nous trop cher nos péages d'autoroutes ?

Ces sociétés se justifient en soulignant les risques que représentent ces investissements. Est-ce exact ? Oui, mais quels sont ces risques ? D'abord, il y a l'évolution du trafic autoroutier. La crise sanitaire, par exemple, a fait baisser leur fréquentation et donc les marges. Même si entre 2005 et 2018, le trafic n'a cessé d'augmenter, plus 1,4%. Ensuite, les tarifs des péages sont soumis à une renégociation annuelle avec l'État. Mais ils sont toujours en hausse entre 1 et 2%. Enfin, le 3ème risque concerne la dette. Mais même si elles auront à rembourser 24 milliards d'euros, les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. Bref, les risques existent, mais ils sont bien calculés. Après 15 ans de privatisation, l'exploitation des autoroutes est une bonne affaire pour ces sociétés.