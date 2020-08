J'ai testé pour vous : consommer français est-ce si facile ?

La crise sanitaire nous pousse tous à vouloir consommer plus local. Le "made in France" était déjà tendance, mais est-il possible de tout acheter français ? L'une de nos équipes a tenté l'expérience le temps d’un dîner entre amis. Pour la nourriture, le défi a été relevé sans problème. Il faut dire que 60% des aliments vendus dans nos magasins sont Français. Mais pour les vêtements, presque neuf produits textiles sur dix sont importés. Et en ce qui concerne les meubles, la plupart viennent d'Asie ou d'Europe de l'Est.



