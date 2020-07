L'enquête : le bio est-il toujours aussi bio ?

Depuis cinq ans, la consommation de produits bio a plus que doublé dans le pays. L'Hexagone en est même devenu le premier marché européen. L'année 2019, les Français ont dépensé douze milliards d'euros en produits bio. Les ventes ont encore augmenté de 13% en un an. Face à cette demande, les fruits et les légumes bio peuvent-ils être cultivés comme avant ?



