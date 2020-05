LA CHRONIQUE ECO - Comment sauver le tourisme ?

Parmi les secteurs impactés par la crise sanitaire, le tourisme accumule tous les blocages. Fermeture prolongée des hôtels et des restaurants, restriction des voyages à plus de 100 km dans l'Hexagone, musées fermés, spectacles interdits... la branche subit tous les revers du confinement mais également du déconfinement. Or, le tourisme est crucial pour l'économie du pays avec plus de 89 millions de visiteurs par an, soit 7,4% du PIB et deux millions d'emplois générés. Pour pallier la situation, Edouard Philippe dévoilera un plan aux acteurs de ce secteur ce jeudi.