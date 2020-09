La Chronique éco : Consommation, le confort d'abord !

L'épargne accumulée des Français pendant le confinement atteindrait les 100 milliards d'euros. Alors que le plaisir de consommer est essentiel à la relance de l'économie, la reprise des achats s'essouffle depuis le mois de mai. Cet été, les produits de base et d'entretien pour la maison ont le plus marché. En effet, la grande distribution cartonne avec une hausse de 5% des ventes en juillet et août. Dans les magasins de bricolage, elles ont bondi de 24% en mai, 29% en juin et 19% en juillet. Quid des enseignes du textile ?



