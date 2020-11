La Chronique éco : Epargne record, consommation en berne

Les ménages deviennent de plus en plus des fourmis. Selon un sondage Odoxa-Aviva, 63% des Français ont épargné depuis le début de la crise. La Banque de France estime à 98,9 milliards d'euros l'argent mis de côté au deuxième trimestre, une tendance qui s'est poursuivie pendant l'été avec 20 milliards d'euros de plus. Mauvaise nouvelle pour la consommation qui, elle, est en chute libre depuis le premier confinement. Et tous les secteurs en sont concernés.



