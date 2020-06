La Chronique éco : La fin de l'âge d'or pour les prêts immobiliers

Avec la fin de l'âge d'or, il sera désormais difficile de décrocher des crédits immobiliers car les conditions d'emprunt vont devenir plus strictes. En effet, les banques ne devraient plus octroyer de prêts de plus de 25 ans et les mensualités de remboursement ne devraient plus dépasser 33% des revenus. A la mi-juin, le taux de refus de prêts s'élève à 6,6% contre 5,4% il y a un an. Les acheteurs les plus fragiles sont les plus concernés. Qui sont-ils ? Pourquoi n'y a-t-il pas de plan de relance pour l'immobilier ?



