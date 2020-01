La Chronique éco : La fin du crédit immobilier pas cher ?

Prochainement, demander un prêt immobilier va devenir de plus en plus compliqué. L'endettement excessif des ménages est notamment en cause. En 2018, 1/4 des emprunteurs pouvaient s'endetter jusqu'à plus de 35% de leurs ressources alors que la règle est de 33%. Et de 2003 à 2018, le taux d'endettement des ménages est passé de 3,2 années de revenu à 5,2. Pour y remédier, le ministère de l'Economie et la Banque centrale ont enjoint les banques de calmer le jeu. Quelles mesures ont-elles prises ?



