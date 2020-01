La Chronique éco : bientôt la fin du crédit immobilier pas cher ?

Prochainement, obtenir un prêt immobilier pourrait devenir plus compliqué. Les banques ont en effet reçu cet hiver des recommandations émanant du Haut Conseil de stabilité financière (rattaché au ministère de l'Économie) et de la Banque de France pour lever le pied. Ces organismes ont en effet le risque d'endettement excessif des ménages dans le collimateur.

Il a ainsi été recommandé aux établissements de crédit non seulement de ne plus consentir de prêts aux ménages sur une durée de plus de 25 ans, mais aussi de ne pas dépasser un taux d'endettement supérieur à 33% (c'est-à-dire que les mensualités de prêt ne doivent pas représenter plus d’un tiers des ressources).

Autre frein possible à l'obtention d'un prêt : en parallèle, le taux d'intérêt des crédits immobiliers remonte après n'avoir cessé de baisser pendant quasiment toute l'année 2019. Ils restent cependant extrêmement bas, à 1,13% en moyenne toutes durées confondues, selon le dernier Observatoire Crédit Logement / CSA, qui faire référence dans ce domaine.