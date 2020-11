La chronique éco : Le secteur du jouet en danger

Novembre et décembre sont deux mois décisifs pour les magasins de jouets. D'ailleurs, plus de 81 millions de jouets ont été vendus dans la même période en 2019, générant 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Or, ces commerces ne sont pas ouverts en ce moment à cause de la crise sanitaire. Et si le gouvernement choisit l'option la plus stricte, soit de les laisser fermer jusqu'à Noël, il serait question de 770 millions d'euros de manque à gagner dans le secteur. Quid de la concurrence ? Quels sont les autres risques auxquels les professionnels font face ?



Ce mercredi 11 novembre 2020, Catherine André, dans sa chronique "L'éco", est revenue sur les enjeux de ce deuxième confinement sur les magasins de jouets. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 09/11/2020 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.