La Chronique éco : Les raisons de la hausse de l'assurance

C'est une surprise ! Les tarifs des assurances automobile et habitation pourraient hausser de 1,5 à 2%. Pourtant, on n'a pas conduit de voiture pendant trois mois à cause du confinement. Quant à l'accidentalité, elle a baissé de façon considérable, soit de 75%. Pendant cette période d'ailleurs, on estime que les assureurs ont pu économiser 1,5 milliard d'euros. Mais pour défendre cette hausse, ces derniers ont plusieurs arguments, dont la hausse de 6% des tarifs de réparation et les coûts des mesures sanitaires. Malgré tout, quelques mutualistes ont quand même fait des gestes comme le gel des tarifs ou encore les ristournes.



Ce vendredi 18 septembre 2020, François-Xavier Pietri, dans sa chronique "L'éco", revient sur les raisons de la hausse de l'assurance auto. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 18/09/2020 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.