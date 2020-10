La Chronique éco : Pas de crise pour l'épargne des riches !

Entre mars et août 2020, 46 milliards d'euros d'épargne ont été réalisés par de nombreux Français. Une épargne forcée qui a d'abord profité aux plus aisés. Plus de 25 milliards se retrouvent dans les portefeuilles des 10% des Français les plus riches. Ce chiffre monte même d'ailleurs à 70%, soit à 32 milliards d'euros si on élargit aux 20% des Français les plus riches. Comment expliquer cette répartition ? Quid des épargnes des plus pauvres ?



