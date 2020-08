La Chronique éco : Plans sociaux, le virus a du bon dos ?

Chaque semaine, il y a de nouvelles annonces de suppression de postes dans l'Hexagone. D'ailleurs, le nombre de plans de restructuration est en nette hausse par rapport à celui de l'année dernière. Entre mars et juillet 2019, on a recensé 214 plans sociaux pour 16 500 postes supprimés. Cette année sur la même période, on compte 275 plans sociaux pour 43 000 postes supprimés, soit 60 de plus. La crise du coronavirus explique cette situation. Mais est-ce la seule raison ?



