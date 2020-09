La Chronique éco : Prêts immobiliers, de plus en plus de refus

Emprunter à la banque devient compliqué en ce moment. En effet, 16% des dossiers sont refusés aujourd'hui et cela risque d'empirer dans les mois qui viennent. Pour cause, la crise rend les banques plus frileuses, sans parler de la montée des plans sociaux et du chômage. Le Haut Conseil de stabilité financière a rappelé deux règles : l'interdiction de l'octroi si on a plus de 33% de remboursement mensuel par rapport au revenu et la limitation de la durée des emprunts immobiliers à 25 ans. Quelles sont les conséquences pour les acheteurs ?



