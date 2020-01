La Chronique éco : Retraités, la baisse d'impôts est là !

Rappelons que cette mesure a été décidée par Emmanuel Macron après le grand débat de l'an dernier, à la sortie du conflit avec les gilets jaunes. Elle concernera notamment 17 millions de contribuables les plus modestes et les retraités. En gros, il s'agit d'une baisse de cinq milliards d'euros et on peut dire que les seniors en ressortent plus gagnants. Vont-ils bénéficier d'une somme substantielle ?



