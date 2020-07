La France est-elle la championne d'Europe des taxes sur le tabac ?

Revenir d'un voyage à l'étranger avec plus de dix parquets de cigarettes ne sera plus possible. Les députés ont en effet voté mercredi pour limiter le nombre de cartouches qu'il est permis d'acheter dans un pays voisins avant de les ramener en voiture en France. Il s'agira ainsi de se contenter d'une unique cartouche au lieu de quatre auparavant. Objectif : faire revenir les taxes dans les caisses de l'Etat.

Le tabac est en effet un produit fortement taxé en France et nous ne sommes pas loin d'être les champions d'Europe. Sur un paquet de cigarettes, qui coûte autour de 10 euros, la part des taxes atteint en France 85% du prix. C'est davantage que dans l'immense majorité des pays européens et notamment que chez nos voisins du Luxembourg (69%) et de Belgique (79%). De même, l'Espagne et l'Italie sont en dessous de 80%.

Au global, la moyenne européenne se situe à 75%, soit dix point en dessous de la France. Signalons toutefois que les taxes sont plus élevées que chez nous dans deux pays : l'Estonie (86%) et la Finlande (89%), qui occupe donc la première place du podium. Finalement, combien ces taxes rapportent-elles à l'Etat français ? La somme, considérable, de 12 milliards d'euros a été récoltée en 2017. Mais tenant compte des augmentations de prix intervenues entre temps, on estime qu'en 2020 ce sera 16 milliards d'euros.