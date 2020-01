La meilleure friterie du pays se trouve à Wambrechies

Dans le Nord, c'est un classement que l'on attend chaque année avec impatience : celui de la meilleure friterie du pays. Cette année 2020, la palme revient à la friterie "A dorer", à Wambrechies. Chaudes, onctueuses et croustillantes à point, ses frites font l'unanimité, même au-delà de la frontière de la commune. Une saveur obtenue grâce à la précision de leur cuisson, minutieusement surveillée par David Fontaine, le gérant. Chaque mois, cinq tonnes de pommes de terre sont vendues dans cette baraque à frites.



