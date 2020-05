Automobile : des mesures d'aide à l'achat attendues

Les constructeurs automobiles sont au plus mal. Si la situation de Renault est particulièrement préoccupante, ce sont toutes les marques de voitures qui ont vu leurs ventes chuter drastiquement. Un enjeu majeur en terme d'emplois qui va conduire Emmanuel Macron à annoncer mardi des mesures pour soutenir le secteur. Parmi elles, le retour de la prime à la casse. L'idée est d'inciter les ménages les plus modestes à troquer leurs vieilles voitures pour des modèles électriques ou hybrides.



