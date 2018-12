La prime de Noël est reconduite : quel montant allez-vous recevoir si vous êtes bénéficiaire ?

Elle sera bien versée cette année encore. La ministre de la Santé et des Solidarités, Agnès Buzyn, a confirmé ce mardi 11 décembre que la prime de Noël, bien que facultative, serait bien reconduite en 2018. Créée en 1998 par Lionel Jospin, alors Premier ministre, cette aide exceptionnelle de fin d'année a pour objectif de donner un coup de pouce à ceux qui en ont le plus besoin au moment des fêtes.





Le versement aura lieu "la semaine précédant les fêtes de Noël" et "s’élèvera à 152,45 euros pour une personne seule et à 320,14 euros pour un couple avec deux enfants", indique le ministère. Les montants sont donc identiques à l'an dernier. Bénéficiaires, montant, conditions d'attribution et de versement... LCI fait le point sur ce dispositif.