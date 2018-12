La prime de Noël pourrait être confirmée cette semaine : à quel montant s'attendre si on est bénéficiaire ?

C'est un geste de l'exécutif attendu courant décembre par de nombreux Français. Et encore plus cette année étant donné le contexte marqué par les manifestations des Gilets jaunes. Créée en 1998 par Lionel Jospin, alors Premier ministre, la prime de Noël a pour objectif de donner un coup de pouce à ceux qui en ont le plus besoin au moment des fêtes de fin d'année.





Rien dans la loi n'oblige le gouvernement à verser cette prime. Mais, dans les faits, depuis vingt ans, aucun locataire de Matignon ne l'a supprimée. Cette prime est généralement confirmée au plus tard mi-décembre (en 2017, l'annonce avait eu lieu un peu plus tôt, dès le 4 décembre), pour un versement effectif lors de la semaine qui précède Noël. On imagine donc mal que cela ne soit pas le cas pour 2018. D'ailleurs, la Caf de l'île de la Réunion a un peu vendu la mèche en indiquant sur Facebook qu'elle répondrait ce mardi sur une radio locale aux questions de ses allocataires sur le sujet.