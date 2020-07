La prochaine interdiction des chaudières au fioul, une mesure qui divise

Environnement oblige, l'utilisation de chaudières au fioul et au charbon sera interdite d'ici 2022. A partir de cette date, ces dernières devront être remplacées par des chaudières à gaz ou par des pompes à chaleur en cas de panne. Dans le Calvados, la mesure ne fait pas l'unanimité. Le coût de la transition est la première cause de réticence. Une aide devrait toutefois être mise en place pour les plus modestes. Les professionnels du chauffage et du fioul, eux, s'inquiètent pour leur activité.