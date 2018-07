VIDÉO - La recette de la solution apaisante (et naturelle) pour soulager les piqûres d’insectes

Irritants, allergènes, perturbateurs endocriniens… Si vous êtes sensibles à la diminution des produits chimiques dans votre vie de tous les jours, cet article est fait pour vous. Après vous avoir proposé le répulsif anti-moustique ou encore le gel nettoyant pour les mains, LCI vous présente cette semaine une recette très simple pour réaliser en seulement 2 minutes votre propre roll-on apaisant pour les piqûres d’insectes. Et en plus, vous allez faire des économies. Selon nos calculs, il vous en coûtera près de... 3 euros l'unité. Quand on sait à quel point les moustiques et autres petites bestiole nous mènent la vie dure en ce moment, ça vaut le coup d'essayer, non ?