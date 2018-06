VIDÉO - La recette pour faire son shampooing maison

Pour commencer, versez 2,5 cuillères à soupe de shikakaï en poudre dans un bol. Ajoutez une demi-cuillère à soupe de Kachur sughandi et 2 cuillères à soupe d'Alma. Incorporez par la suite 15 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse. On mélange le tout. On transvase dans un pot et on peut conserver ce mélange de poudre pendant 3 mois.





Pour l'utilisez directement, on ajoute petit à petit un peu d'eau bouillante. On mélange afin d'obtenir une pâte homogène et c'est parti !