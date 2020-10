La taxe foncière a explosé de 30% en dix ans

En France, le montant de la taxe foncière a explosé en dix ans. Elle a subi une hausse de plus de 30% en moyenne. Toutes les grandes métropoles du pays sont touchées. Entre 2009 et 2019, cet impôt a augmenté de 38% à Nantes. à Bordeaux, la hausse est de 27%. Elle est de 37% à Lille. On a constaté jusqu'à 43% d'augmentation à Saint-Denis.



Ces hausses d'impôts sont jugées "injustifiables" par l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers (UNPI). La moyenne nationale dépasse les 31%. D'après le président de l'UNPI, elle équivaut à trois fois l'inflation et six fois l'augmentation des loyers. Plus de 17 millions de propriétaires sont concernés par cette hausse de la taxe foncière. Mais comment les collectivités justifient-elles cette tendance haussière ?



D'après la mairie de Nantes, cette augmentation est un choix politique assumé. Selon Pascal Bolo, adjoint à la mairie (PS) de Nantes en charge des Finances, cette hausse a été adoptée pour compenser le manque à gagner provoqué par la baisse des taxes d'habitation des foyers modestes et des personnes en situation de handicap. La mairie a également rappelé que la hausse de la taxe foncière est aussi décidée par l'État et les départements.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/10/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.