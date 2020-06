Le boom de l'occasion

Si les ventes d'occasion cartonnent autant en ce moment, c'est pour leurs avantages économiques, mais pas que. Il y a également le côté écologique. Parmi les 70% de Français qui veulent consommer de manière plus responsable, 74% sont prêts à renoncer à acheter des produits neufs. Le marché de la mode de seconde main rencontre par conséquent un succès. Ce qui n'est pas plus mal quand on sait que cette industrie est la deuxième plus polluante au monde. La tendance est telle que même les supermarchés en consacrent des rayons. Quid des autres secteurs ?



Ce samedi 20 juin 2020, Coralie Dioum dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous fait découvrir le succès grandissant des ventes de produits d'occasion. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 20/06/2020 présentée par Christophe Moulin sur LCI.