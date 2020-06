Le e-commerce, grand gagnant du confinement ?

Dans un premier temps, les ventes en ligne ont plongé de plus de 10% au mois de mars. Les secteurs les plus touchés par cette baisse sont l'habillement (-30%) et les voyages (-60%). Mais dans un second temps, les consommateurs ont repris les achats sur Internet. Durant les deux dernières semaines de confinement, les ventes ont augmenté de 40%. Ce boom a profité aux produits alimentaires, informatiques et culturels. Parmi les grands gagnants, les grandes enseignes que tout le monde connaît. Celles qui cumulent les magasins physiques et les ventes en ligne. Chez Fnac Darty, on revendique un chiffre d'affaires doublé pendant ces deux mois. De quoi compenser en partie les pertes dues à la fermeture des commerces non essentiels.



