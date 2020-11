Le grand format : ce sont eux qui choisissent les jouets que vos enfants réclameront à Noël

Ils n'ont plus l'âge, mais tous les jours, ils jouent comme des enfants. Vincent Stozicky et Olivier Donval sont sélectionneurs de jouets pour une grande enseigne. Ils préparent déjà le catalogue de Noël 2021, mais cette année, viser juste s'annonce compliqué. L'année dernière comme tous les ans, ils étaient allés en Chine au plus près des jouets qui sont en ce moment dans vos magasins. Mais cette année, épidémie oblige, impossible de voyager. Alors, comment font-ils pour travailler ?



En visioconférence depuis Shenzhen, ils discutent avec leur partenaire local. Elle présente à la caméra des nouveautés qu'est allée chercher elle-même dans les usines. Nos experts ont l'œil affûté, mais choisir par écrans interposés n'est pas si simple. Ils ne passent aucune commande sans avoir vu les produits. Chaque fois que l'un d'entre eux les intéresse, ils demandent à recevoir un échantillon par la poste. Les autres années, c'était plus simple. Ils se rendaient directement dans les usines chinoises pour évaluer la qualité des produits. Cette fois, c'est un peu comme la loterie. Avant que les jouets arrivent dans vos magasins, ils passeront, comme tous les autres, par un laboratoire pour vérifier qu'ils respectent bien les normes de sécurité européennes. Ensuite, il faudra passer les commandes au plus tard en février. De mars à juin, les usines lanceront la fabrication avant d'expédier les centaines de millions d'articles par bateau durant tout l'été. Même en pleine crise sanitaire, les règles ne changent pas. Noël se prépare un an à l'avance.