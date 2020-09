Le grand format : les circuits courts sont-ils trop chers ?

Le circuit court est un mode de vente avec au maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Malgré la réduction des intermédiaires, ce système engendre des frais. Pour le même kilo de pomme, le client peut payer 90 centimes d'euros de plus selon le circuit court choisi. Face à la demande croissante des consommateurs, les grandes surfaces se mettent elles aussi à travailler en direct avec des producteurs. Si la provenance des produits est affichée sur l'étiquette, ce n'est pas le cas du nombre d'intermédiaires. Il n'existe pas de label pour certifier un circuit court.



