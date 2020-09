Le grand format : les grandes surfaces se mettent à l'occasion

74% des Français sont prêts à renoncer au neuf pour l'occasion. Depuis quelques années, le marché de la seconde main a le vent en poupe. Des produits de toutes marques sont proposés aux clients. L'occasion a même investi les grandes surfaces et les hypermarchés, car il est devenu un marché stratégique. Environ sept Français sur dix envisagent dorénavant de consommer de manière plus responsable en prolongeant la vie des objets afin de préserver leur porte-monnaie.



