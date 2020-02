Le Grand format : Partir au ski sans trop dépenser, c’est possible

Cette famille de six personnes a trouvé de belles réduction en réservant les équipements de ski sur Internet. Pour l'hébergement, ils ont opté pour une auberge de jeunesse. Mais le moins cher, c'est le camping. Pour alléger la facture du forfait, on peut payer deux mois à l'avance, et avoir des remises si on paie en groupe. Mais même ainsi, le ski reste cher. Seul un Français sur dix s'offre des vacances en montagne chaque hiver.



