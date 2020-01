Le grand format : un Babycook made in France pour séduire une nouvelle clientèle

Les salariés de cette usine à La Roche-sur-Yon sont payés quatre fois plus qu'en Chine. Alors, pour rester compétitif, toute la chaîne, de la conception à la production, a été repensée. Sur le nouveau robot, il y a beaucoup moins de pièces, et le temps de montage a été divisé par deux. 70% des pièces utilisées dans l'assemblage sont françaises. Le Babycook made in France est encore 20% plus cher que les autres, mais l'entreprise estime que cela ne va pas durer.



