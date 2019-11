Le made in France : un vrai argument de vente ?

Le bleu-blanc-rouge est un argument de vente fort pour 70 % de nos entreprises et plaît surtout à l'international. Trois Français sur quatre sont prêts à payer 5 à 10% plus cher pour un produit français. Désormais, la Carte Française dédiée au made in France fonctionnne uniquement dans des enseignes avec des produits majoritairement français.



